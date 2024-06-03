Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 5 köy ve bir mahallede yağmur ve şükür duası yapıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy, Güde, Bahçesultan, Burçalık, Nazifpaşa köyleri ve ilçe merkezinde bulunan Yüzbaşı mahallesinde her yıl geleneksel hale getirilen yağmur ve şükür duası yapıldı.

Birçok vatandaşın katıldığı şükür duasında davetlilere pilav ikram edilirken, Sorgun deresi mevkiinde Yüzbaşı mahallesinin düzenlediği etkinlik ise 30 yıl aradan sonra tekrar yaşatıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Zekiye Tekin, ve köy muhtarlarının katılım sağlandığı programda Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Pazaryerili hemşehrilerimizle hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde hayırseverlerimizin de desteği ile bu gün bu programımızı gerçekleştirdik. Allah hayır yapanlardan razı olsun. Allah kabul etsin” dedi.