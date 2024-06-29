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Karın ağrısı, ishal, kusma ve sırt ağrısı şikayetleri bulunan 34 işçi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerindeki devlet hastanelerine başvurdu.

Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada yemek yedikten sonra bazı işçiler rahatsızlandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir fabrika da yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 34 işçi ye, gittikleri hastanelerde tedavi uygulandı.

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