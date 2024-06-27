Osmaneli Soğcakpınar köyü Köse Dere mevkiinde çıkan yangın, köylülerin çabalarına rağmen söndürülemedi. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine, Bilecik, Osmaneli ve Gölpazarı Orman İşletme'ye ait 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 3 su tankeri ve 60 yangın ekibi olay yerine sevk edildi. Jandarma, ormancılar ve vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler sürüyor. Yangının nasıl başladığı ve ne kadar zarar verdiği ile ilgili detaylar araştırılıyor.