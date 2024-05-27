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Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Nurlan A. ve aynı araçtaki Nuray K. (53) ile diğer araçta bulunan 6 aylık Duru A. ve 17 yaşındaki Çiçek H. yaralandı.

Bilecik-Bursa kara yolu Pelitözü Kavşağı'nda, Nurlan A. idaresindeki 16 BHJ 518 plakalı otomobil ile Hasan K. yönetimindeki 11 AV 359 plakalı otomobil çarpıştı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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