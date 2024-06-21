Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde izinsiz define arayan üç kişiden ikisi zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla ortaya çıktı.

İzinsiz kazı ve zehirlenme

Define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan üç kişiden ikisi, rahatsızlanarak bayıldı. Yapılan ihbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarla kazı alanına inerek kurtarma çalışmalarına başladı. Çukurda S.G. (36) ve T.B. (38) isimli kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Acil müdahale ve inceleme

AFAD ekiplerinin özel donanımlı kurtarma çalışmaları sonucunda, iki kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Savcılık ve jandarma ekipleri, olay yerinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik Valiliği’nden resmi açıklama

Bilecik Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan araştırmada izinsiz kazı yapan üç şahıstan ikisinin kazılan çukur içinde cansız bedenine rastlanmıştır. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirilmiştir. AFAD ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlarla yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşılarak Söğüt Devlet Hastanesi’ne gönderilmiştir. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsi sonucunda belirlenecektir” denildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.