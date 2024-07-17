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Olay nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü F.D'nin yanı sıra araçtaki H.D. (32) ve M.T.D. (8) ile Z.D. (10) ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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