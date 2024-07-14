Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sabah saatlerinde Günyurdu Sulama Göleti'ne park halindeki otomobilin düşmesiyle yaşanan kazada otomobilde bulunan 9 yaşındaki çocuk kurtarılırken, 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre saat 08.45 sıralarında Pazaryeri İlçesi Günyurdu Göletine araç düştüğü ihbarı alan AFAD, İtfaiye, sağlık ekipleri, dalgıç arama kurtarma ekipleri ve Jandarma ekipleri ile birlikte olay yerine anında intikal ederek aracın gölete düştüğü bölgede çalışma yaptı.

Park esnasında gölete düşen otomobilin içerisinde bulunan (9) yaşındaki bir erkek çocuk kurtarılırken (4) yaşındaki bir erkek çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma Ekipleri konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.