BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli İlçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde seyreden Bülent Öztürk idaresindeki 54 AIN 907 plakalı otomobil ile Y.D. idaresindeki 11 SD 889 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki sürücü ile birlikte minibüste bulunan E.E'yi ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine sevk etti.

Otomobil sürücüsü Bülent Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ​​​​​​​