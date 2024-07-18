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Diğer sürücü Ömer Ç. ise gözaltına alındı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Emin Karyel (69) idaresindeki 11 AN 461 plakalı traktör, Pazaryeri-İnegöl karayolunun 4. kilometresinde dönüş yapmak isterken arkadan gelen Ömer Ç'nin (40) kullandığı 11 EE 068 plakalı traktörün arkasındaki demirlere çarpıp şarampole devrildi.

BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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