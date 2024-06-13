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Vali Aygöl, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında verimliliğin arttırılması amacıyla alınacak önlemler üzerinde dururken, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve gereksiz harcamaların önlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bilecik Valiliği'nde "Tasarruf Tedbirleri" konulu toplantı yapıldı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve gereksiz harcamaların önlenmesine yönelik "Tasarruf Tedbirleri" toplantısı düzenlendi.

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