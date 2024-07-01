Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Arapdede ile Sarıdayı köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Jandarma ekipleri de bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı. Yangın yaklaşık 5 dekar ormanlık alanda zarara yol açtı. Ekipler soğutma çalışmalarını tamamladı ve yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Bilecik'te yaşanan bu olay, akıllara benzer yangınların önlenmesi için alınacak tedbirleri getirdi. Yangının sebebi hala gizemini koruyor.