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Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Jandarma Komutan Vekili Hüseyin Özen, bölgeye gelerek, ilgililerden bilgi aldı.

Yangına, arazöz, dozer, itfaiye ve 25 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Camikebir Mahallesi Azapdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.