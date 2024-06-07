Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, İstasyon Mahallesi'ne seyir halinde olan 11 BA 650 plakalı bir otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobilin sürücüsü Caner A., TOKİ rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına devrildi.

Kazada sıkışan sürücü, Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerindeki temizlik çalışmaları karayolları ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.