Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde son günlerde hava sıcaklığın artması sonucu ilçeyi Bursa'ya bağlayan karayolunun bazı bölgelerinde asfalt erimesi yaşandı.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi ve İstanbul - Antalya D650 karayolunda bulunan Pazaryeri Kavşağı arasında kalan kısımlarında eriyen asfaltta sürücülerin zor anlar yaşamamaları için Karayolu 14. Bölge 144 Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kumlama çalışması yapıldı.

9 günlük Kurban bayramı tatili süresince çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler özellikle bin 150 rakımlı AHI dağında eriyen asfalt nedeniyle trafiğin aksamaması için kumlama çalışmasına devam ediyor.