BİLECİK (AA) - Bilecik'te tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, 10 dönüm alanda zarara yol açtı.
Söğüt ilçesi Küre köyü ile merkeze bağlı Kızıldamlar köyü arasındaki Bağlararası mevkisinde zirai alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bilecik Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alana sıçrayan yangın, 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 personel ile kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: aa