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Soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ormanlık alana sıçrayan yangın, 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 personel ile kontrol altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bilecik Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söğüt ilçesi Küre köyü ile merkeze bağlı Kızıldamlar köyü arasındaki Bağlararası mevkisinde zirai alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

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