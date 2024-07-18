Bilecik'te televizyon hırsızı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müşterek operasyonuyla yakalandı. Zanlı tutuklanırken, çalınan televizyon ise sahibine teslim edildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir işyerinde tamiratı tamamlanarak işyeri önüne bırakılan 1 adet televizyonun çalınması olayını derinleştirdi.

Hırsızlık olayını araştıran ekipler, şüphelinin suça sürüklenen çocuk bir şahıs olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ile Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri müşterek yürütülen çalışmada, olayın şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı.

Hakkında 'açıktan hırsızlık' suçu kapsamında yasal işlem başlatılan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Ekipler, çalınan televizyonu ise tarafından sahibine teslim etti.