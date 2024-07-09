Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik il merkezinde gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde birçok trafik kural ihlali tespit etti. Denetimlerde toplam 220 araç ve sürücüsü kontrol edilerek çeşitli ihlaller nedeniyle 81 araca ceza kesildi.

Denetimlerin sonuçları

Denetimlerde tespit edilen ihlaller ve uygulanan cezalar şu şekilde:

43 araca ‘Hatalı Şekilde Park Etmek', 11 araç sürücüsüne ‘Görüşü Engelleyecek Cam Filmi Kullanmak', 6 araç sürücüsüne ‘Kask Takmamak', 5 araç sürücüsüne ‘Trafik İşaret ve Levhalara Uymamak', 5 araç sürücüsüne ‘Radar-Hız İhlali', 2 araç sürücüsüne ‘Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak', 2 araç sürücüsüne ‘Sigortasız araç kullanmak', 2 araca ‘Dur İkazına Uymamak', 1 araç sürücüsüne ‘Kırmızı Işık Kurallarına Uymamak', 1 araç sürücüsüne ‘Sürücü Belgesini yanında bulundurmamak', 1 araç sürücüsüne ‘Ters Yönde Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne ‘Yetersiz Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne ‘Saygısızca Araç Kullanmak' maddeleri gereğinde 81 araç ve sürücüsüne toplam 110 bin 534 TL trafik idari para cezası uygulandı.