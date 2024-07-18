Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay yerine Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilirken, devrilen traktör Pazaryeri Belediyesi'ne ait iş makineleri tarafından kaldırılırken hayatını kaybeden traktör sürücüsünün cansız bedeni ekiplerce çıkarıldı.

E. K (69) idaresindeki 11 AN 461 plakalı traktör, Dereköy yolu yakınlarında tarlasına dönmek için manevra yapmak istedi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde manevra yapan traktöre aynı istikametten gelen başka bir traktörün çarpması sonucu şarampole devrildi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgilere göre kaza Pazaryeri Bursa Karayolunun Dereköy köyü kavşağı yakınlarında yaşandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.