Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipler, hakkında iki adet yakalama emri bulunan şahsı yakalayarak ilgili makamlara sevk etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve huzur operasyonlarında hakkında iki adet yakalama emri bulunan şahıs yakalandı.

Biri Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu'nca basit yaralama suçundan 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan zanlı ile diğeri Bilecik Sulh Ceza Hakimliği'nce basit yaralama suçundan aranan şüpheli yakalanarak emniyetteki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.

Zanlılar adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.