Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesindeki yol kontrol uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, araçta 15 adet ruhsatsız tabanca ve 14 şarjör bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Gözaltı ve soruşturma

Araç sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere Bilecik Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu önemli operasyon, Bilecik’te yasa dışı silah ticaretine yönelik yapılan başarılı bir müdahale olarak kayıtlara geçti. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kontrollerini artırarak halkın güvenliğini sağlamaya devam ediyor.