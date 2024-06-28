Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Hanımefendi Nazlı Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları açılış programına katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışında konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il genelinde 42 bin 500 gencin yaz tatilinde eğitim almalarını hedeflediklerini söyledi.

Eğitim hayatının yalnızca belirli bir dönem olmadığını vurgulayan Vali Aygöl, "Yaz tatilinde de yavrularımız bir yandan tatil yaparken diğer yandan öğrenmeye devam etsinler diye kurslarımıza ağırlık vereceğiz. Bu doğrultuda Bilecik genelinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz kurslarında 20.000, Milli Eğitim kurslarında 12.500 ve Müftülük kurslarında 10.000 olmak üzere toplam 42 bin 500 gencimizin yaz tatilinde eğitim almalarını hedefliyoruz.” diye konuştu.