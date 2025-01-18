Almanya'da bir yolcu, bilet kontrolünden kaçmak için inanılmaz bir yolculuğa çıkarken ölümle burun buruna geldi. Münih'ten Lübeck'e giden hızlı trende biletini gösteremeyen 40 yaşındaki Macar kökenli yolcu, Nürnberg istasyonunda trenin kapıları kapanınca iki vagon arasına atladı. Tren saatte 282 kilometre hıza ulaşırken, yolcu, kablolara tutunarak seyahat etti.

Donarak ölmenin eşiğindeydi

Yolcu, yaklaşık 30 kilometre boyunca soğuk ve tehlikeli bir şekilde iki vagon arasına tutunarak ilerledi. Görgü tanıkları, bu durumu fark edince hemen polisi aradı. Alman Demiryolları'nın acil durum merkezi, treni tespit ederek makiniste durma talimatı verdi. Tren, Kinding İstasyonu'na güvenli bir şekilde durduruldu.

Polis, tesadüfen trende binmiş ve yolcuyu güvenli bir şekilde alarak durumu kontrol altına almayı başardı.

Yolcunun şaşırtan gerekçesi

Macar yolcu, polisle yaptığı konuşmada, trenin mola verdiği esnada sigara içmek için inmek istediğini ancak kapıların kapanması nedeniyle tekrar trene binemediğini belirtti. Bagajını bırakmamak için iki vagon arasına atlayarak kablolara tutunduğunu söyledi.