Canımdı, Felek, Zehri Yılan, Kör Nokta gibi şarkılarıyla da çok sevilerek dinlenen Bilge Nihan hayran kitlesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor.

Yeni şarkısı "Hediye" ile yaz mevsimine yumuşak bir giriş yapan başarılı sanatçı Bilge Nihan Bilge bir süredir birlikte olduğu sevgilisi İlker Uyaner ile aynı klipte oynamanın da heyecanını yaşadı. Bir ayrılık hikayesini anlatan ve ayrılığın ağır yükünü tek tarafa yüklemeyerek kendi hatalarını da yüzüne vuran bir çifti canladıran ikilinin sıcak ve samimi görüntülerden oluşan klibini ise başarılı sanatçı ve müzisyen arkadaşı Bahadır Tatlıöz çekti. Bahadır Tatlıöz aynı zamanda şarkının nakarat kısmını da kaleme alarak güzel sanatçıdan desteğini esirgemedi. Bodrum'da farklı lokasyonlarda kalabalık bir ekip eşliğinde çekilen klibin görüntü yönetmenliğini ve fotoğraf çekimlerini ise Yasemin Tatlıöz üstlendi. Bilge Nihan'ın yeni projesi ''Hediye'' Sony Music etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi Bilge Nihan Youtube kanalında yayında.