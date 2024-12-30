Son dönemde yapılan araştırmalar, bazı popüler Google Chrome uzantılarının kötü amaçlı yazılımlar barındırarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerini, parolalarını ve diğer hassas verilerini ele geçirdiğini ortaya koydu. Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu tehlikeli uzantılardan derhal kurtulmaları gerektiğini vurguluyor.

Zararlı Chrome uzantıları nasıl çalışıyor?

Hackerlar, Cyberhaven gibi büyük şirketlerin kullandığı Chrome uzantılarına zarar vererek, sistemdeki kritik verilere ulaşmayı başardı. 24 Aralık'ta yapılan güncellemelerle, bu uzantılar kötü amaçlı hale getirildi ve büyük firmaların kullanıcı verileri hedef alındı. Snowflake, Motorola, Canon, Reddit gibi dev şirketler bile bu saldırılardan etkilenmiş durumda. Ancak saldırı sadece büyük şirketlerle sınırlı değil; aynı zamanda birçok popüler Chrome uzantısı da hackerların hedefi oldu.

İşte, tehlike altındaki o Chrome uzantıları...

Siber güvenlik uzmanları, aşağıda sıralanan uzantıların zararlı hale geldiğini ve kullanıcıların bu uzantıları derhal silmesi gerektiğini belirtiyor:

ParrotTalks

Uvoice

VPNCity

Internxt VPN

Bookmark Favicon Changer

Castorus

Wayin AI

Search Copilot AI Assistant

VidHelper

Vidnoz Flex

TinaMind

Primus

AI Shop Buddy

Sort by Oldest

Earny

ChatGPT Assistant

Keyboard History Recorder

Email Hunter

Visual Effects for Google Meet

Rewards Search Automator

Tackker

Bard AI Chat

Reader Mode

Bu uzantıların, güncellemeler aracılığıyla sistemlerdeki şifre, kredi kartı bilgileri ve diğer hassas verileri çalmaya yönelik tasarlandığı açıklandı.

Bilgilerimizi korumak için ne yapmalıyız?

Siber güvenlik uzmanları, bu uzantıları kullanan Chrome kullanıcılarını uyararak önlem almaları gerektiğini vurguladı.

Aşağıdaki adımlar, kullanıcıların verilerini korumalarına yardımcı olabilir: