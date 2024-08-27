Southern Methodist Üniversitesi (SMU) araştırmacıları, Afrika ve Güney Amerika kıtalarında birbirinden yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıkta bulunan 260'tan fazla dinozor ayak izinin eşleştiğini ortaya koydu. SMU'nun internet sitesinde yayımlanan araştırmada, bu izlerin yaklaşık 120 milyon yıl önce, Erken Kretase döneminde, Brezilya ve Kamerun arasında yürüyen dinozorlara ait olduğu belirtildi.

Kıtaların ayrılmasına rağmen dinozorların izleri aynı

Araştırmaya göre, süperkıta Pangea'nın bölünmesi sonucu ortaya çıkan Atlantik Okyanusu, iki kıtayı birbirinden ayırmış olsa da, her iki kıtanın sahil kesimlerinde de benzer dinozor ayak izlerine rastlandı. Araştırmacılar, Brezilya'nın Borborema bölgesi ile Kamerun'un kuzeyinde benzer nehir, göl ve havza oluşumlarının yanı sıra, bu bölgelerde dinozorların ayak izlerini de buldu.

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Teropodlar, Sauropodlar ve Ornithischianlar: İzlerin sahipleri

Çalışmayı yürüten bilim insanlarından Diana Vineyard, keşfedilen ayak izi fosillerinin çoğunlukla üç parmaklı teropod dinozorlara, bazı fosillerin ise dört ayaklı sauropodlar ve kuş kalçalı ornithischianlara ait olduğunu ifade etti. Çalışmanın baş araştırmacısı Louis Jacobs, bu izlerin yaş, şekil ve jeolojik durum açısından büyük benzerlikler gösterdiğini vurguladı. Jacobs ayrıca, dinozorların bu izleri bırakırken bugün Güney Amerika ve Afrika olarak bilinen kıtalar arasındaki geçit hattını kullandıklarını belirtti.

Dinozor davranışlarına dair yeni bilgiler

Dinozor fosilleri ve ayak izlerinin, türlerin yaşam biçimleri ve alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirten Jacobs, "Ayak izleri, dinozorların nasıl yürüdükleri, koştukları, hangi yöne gittikleri ve hangi çevresel koşullarda bulundukları gibi birçok davranışsal ayrıntıya ışık tutuyor," dedi.

O dönemdeki iklim koşullarına da değinen Jacobs, yoğun bitki örtüsüne sahip tropikal yağmur ormanlarının varlığının, dinozorların hem Afrika'dan hem de Güney Amerika'dan bu bölgelere göç etmelerine ve nüfuslarının karışmasına neden olduğunu söyledi. Pangea'nın ayrılması sonucu oluşan kıtalar arası mesafenin, genetik çeşitlilikte kırılmalara yol açarak evrim sürecini etkilediğini de ekledi.

Araştırmacılar, bu keşiflerin dinozorların yaşam alanlarını ve alışkanlıklarını anlamak için büyük bir adım olduğunu belirtiyor. Peki, milyonlarca yıl önce dünyanın iki farklı kıtasında aynı izleri bırakacak kadar benzer dinozor türleri nasıl var oldu? Bu sorunun cevabı, dinozorların tarihine yeni bir ışık tutacak gibi görünüyor.