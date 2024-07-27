Yaşlanma sürecine dönüşüm potansiyeli

İngiltere'deki araştırmacılar, yaşlanma sürecini tersine çevirebilecek potansiyele sahip yeni bir ilacın fareler üzerinde yapılan deneylerde çarpıcı sonuçlar verdiğini açıkladı. Tedavi edilen farelerin yaşam süreleri yüzde 25 oranında uzarken, yaşlanma belirtilerinin de azaldığı gözlemlendi.

Tedavi ve bulgular

İngiltere'deki Tıbbi Bilimler Tıbbi Araştırma Konseyi Laboratuvarı'ndan Profesör Stuart Cook'un liderlik ettiği ekip, yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynayan bir proteini hedef alan yeni bir tedavi geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan deneyler, tedavi edilen gruptaki hayvanların yaşam sürelerinin ortalama 155 haftaya kadar uzandığını, tedavi edilmeyen farelerin ise sadece 120 hafta yaşadığını gösterdi. Ayrıca, tedavi edilen farelerde kanser riski azalmış, tüyleri beyazlamamış, görme yetenekleri iyileşmiş ve kas fonksiyonları güçlenmiştir.

İnsanlarda benzer etkiler bekleniyor

Profesör Cook, bulguların heyecan verici olduğunu belirterek, tedavinin farelerde yaşlanmanın belirtilerini azalttığını ve genel sağlığı olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Araştırmacılar, insanların üzerinde de benzer etkilerin gözlemlenebileceği umuduyla çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Telomer kısalması ve koruma

Yeni tedavinin, kronik hastalıklara ve yaşa bağlı kas kaybı gibi sorunlara karşı koruma sağladığı ve telomer kısalmasını azalttığı bildirildi. Telomerlerin kısalması, yaşlanma sürecinde hücre işlevlerinde azalmaya ve hastalıklara yol açabiliyor.

Gelecek için zorluklar

Ancak, yaşlanma karşıtı ilaçların geniş çapta kullanılabilmesi için daha fazla klinik deneye ve finansmana ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Profesör Cook, bu alandaki ilerlemelerin bazı zorluklarla karşılaştığını da ekledi. Bilim dünyası, bu umut verici bulguların insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini araştırmaya devam ediyor