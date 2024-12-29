Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) ekibi, 2024 yılına dair yaptığı analizlerde iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi. Rapora göre, insan kaynaklı faaliyetler dünya genelinde 41 gün daha fazla tehlikeli sıcaklık seviyesine ulaşılmasına yol açtı.

Aşırı hava olayları can aldı

Analiz sonuçlarına göre, iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklar ve hava olayları bu yıl en az 3 bin 700 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Ayrıca, 26 hava olayının daha şiddetli ve yıkıcı hale gelmesinde iklim değişikliğinin doğrudan etkili olduğu ortaya çıktı.

Acil önlemler alınmalı

Uzmanlar, aşırı hava koşullarının artarak devam edeceğini belirterek, 2025 ve sonrası için hazırlıkların hızlandırılması gerektiği uyarısında bulundu. Fosil yakıtlardan uzaklaşma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin iklim krizine karşı mücadelede kritik önem taşıdığı vurgulandı.

İklim mücadelesinde kararlılık şart

Bilim insanları, aşırı hava koşullarıyla dolu bir geleceği önlemek için küresel çapta iş birliği ve kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti. İklim değişikliğiyle mücadelenin güçlendirilmesi için sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yeşil enerji projelerinin hızlandırılması çağrısı yapıldı.

Gelecekte daha sert etkiler bekleniyor

WWA raporunda, sıcaklık artışlarının devam etmesi durumunda daha sık ve şiddetli aşırı hava olaylarının kaçınılmaz olduğu belirtildi. Bu doğrultuda hükümetlerin, iklim politikalarını gözden geçirmesi ve acil eylem planlarını devreye sokması gerektiği ifade edildi.

Çözüm önerileri:

Fosil yakıt tüketiminin azaltılması.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması.

Sıcak hava dalgalarına karşı erken uyarı sistemlerinin kurulması.

Küresel iş birliğiyle iklim krizine yönelik politikaların uygulanması.

İklim değişikliğine karşı mücadelede bireysel ve toplumsal farkındalık yaratmanın önemine dikkat çeken uzmanlar, geleceğin korunması için şimdi harekete geçme zamanı olduğunun altını çizdi.