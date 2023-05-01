TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi “Bilim Her Yerde” Özel Destek Çağrısı kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür'ün katkılarıyla İzmir’den Kahramanmaraş’a El Ele Bilim adlı proje destek almıştır. 26-27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenmiş olan projeye yaklaşık 3bin ögrenci katilmistir. Depremden en çok etkilenen okulların ögrencileri projenin gerçekleştirildiği alana servis araçlarıyla getirilmistir. Okul öncesi, İlkokul,ortaokul ve lise düzeyinde tüm öğrencilere yönelik olan etkinliklerde ayrica Özel gereksinimli ögrenciler içinde atölyeler yer almıştır. Kahramanmaraş Avşar Çadır Kentinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gönüllü öğretmen, idareci ve Ar-GE personelleri ile 25’ten fazla atölyede çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Modüler Robot Atölyesi, Planetaryum ile Uzay Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Move and Freeze Atölyesi, Kimya Atölyesi, Biyolojik Çeşitliliği Gözlemliyorum Atölyesi, Titreşimin Gücü Atölyesi, Seramik ve Ebru Sanatı Atölyesi, Sosis balonla Yaratıcı Drama, Anadolu Masalları Atölyesi gibi bir çok alanda atölyeler yapılarak öğrencilerin bilimsel ve teknolojiye merakı artmış aynı zamanda depremin yıkıcı psikolojik etkilerinden uzaklaşmasına katkı saglanmistir. Ayrıca şişme oyun parkları kurularak öğrenciler için eğlenceli bir şenlik düzenlenmiştir.