Oyun girişimcilerini küresel ölçekte destekleyecek iş birliği

YTÜ Startup House ve Gamedev.ist partnerliğinde oyun girişimcileri global düzeyde desteklenecek. PC ve konsol pazarına odaklı yapılan partnerlik ile finansal kaynaktan, hukuki desteğe kadar birçok alanda girişimciler desteklenecek

200 milyar doları geçen dünya oyun pazarının yaklaşık yüzde 45’ini kapsayan PC ve konsol pazarına odaklı önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Dünyanın sayılı kuluçka merkezlerinden biri olan YTÜ Yıldız Teknopark’ın girişimcilik ve kuluçka merkezi YTÜ Startup House ve nitelikli oyun projelerine ciddi destekler sunan Gamedev.ist, girişimciler için bir araya geldi. PC ve konsol oyunlarının sayısını ve niteliğini arttırmak için yapılan partnerlik kapsamında, girişimler küresel ölçekte desteklenecek. YTÜ Startup House GamesUp programında yer alacak PC ve konsol girişimleri iş birliği kapsamında prodüksiyon ve pazarlama desteklerine de sahip olacak.

PRODÜKSİYON VE PAZARLAMA DESTEĞİ

GamesUP programı ile son 1 yılda 70’ten fazla stüdyoya mentorluk ve hızlandırma desteği sağlayan YTÜ Startup House, bugüne kadar 14 stüdyoya çeşitli ölçeklerde yaklaşık 1.2 milyon dolar değerinde desteklerde bulunan Gamedev.ist ile partnerliğini girişimcilere sunuyor. Stüdyolara uçtan uca destek sağlayarak girişimlerin daha çok yaratıcı süreçlerine odaklanmalarını sağlayan Gamedev.ist, ürünleşme ve satış sonrası performans takibi, finansal süreç yönetimleri gibi destekler de sunacak. Yeni dönemde GamesUp programında yer alacak PC ve konsol girişimleri iş birliği ile prodüksiyon ve pazarlama desteklerine de sahip olacaklar.