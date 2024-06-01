İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle lise öğrencilerine yönelik düzenlediği 9. Bilim ve Fikir Festivali (BFF) gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde düzenlenen festivalin ödül töreni Emir Nebi Konferans Salonunda yapıldı.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş'un da katıldığı "Senin Fikrin Senin İcadın" mottosu ile 9'uncu kez düzenlenen festivalde ödüller sahiplerini buldu.

Üsküdar Üniversitesi 9. Bilim ve Fikir Festivali'nde projeler Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji olmak üzere üç kategoride yarıştı. Bu yıl, "Senin Fikrin Senin İcadın" mottosuyla düzenlenen festivalde dereceye giren projeler ödüllendirildi.

İstanbul genelinde 73 okuldan 416 öğrencinin takımlar halinde 197 proje ile başvurduğu 9. Bilim ve Fikir Festivali kapsamında her kategoride birinci olan projeye 15 bin lira, ikinci olan projeye 7 bin 500 lira, üçüncü olan projeye 4 bin 500 liralık para ödülü takdim edildi.

Her kategoride dereceye giren ilk 3 projeye Üsküdar Üniversitesi tarafından "Patentleme desteği" verilecek. 4-6 arası dereceye giren projelere "Başarılı Proje Ödülü" olarak 1500 lira, ön değerlendirmeyi geçen bir projeye "BFF Özel Ödülü" olarak 7 bin 500 lira değerinde teknoloji hediye çeki verildi. Dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine dereceye giren projenin ödülünün yarısı değerinde de ödül verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmen ve Üsküdar Üniversitesi panelistlerine teşekkür belgesinin verildiği programda, bu yıl en çok proje gönderen ilçe olan Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne de bir plaket takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Göngör, güzel fikirlerin kutlandığını ve gençlerin pırıl pırıl beyinlerinden çıkan yaratıcılıklarının değerlendirildiğini aktardı.

Üniversite olarak yapılan çalışmalarla insanlığa güzel dokunuşlarda bulunmak istediklerini aktaran Güngör, "Sizler bilimle kaynaşarak çalışmaya devam ettikçe bu dünya değişecek. Gazze'de çocuklar ölmeyecek. Gazze'deki çocukların da yüzü gülecek. Onlar da mutlu olacaklar. Dünyaya doğan her canlının ve her insanın yaşama hakkı var." açıklamasında bulundu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İstanbul'un fethinin üzerinden 571 yıl geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethinin bize vermiş olduğu çok derin mesajlar var. Tarihi yazmak çok önemli. Ama ondan ders çıkarmak daha önemli. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman bütün inançlara, bütün düşüncelere bütün ırklara bir adalet, bir merhamet ile garanti verdi. Bugün dünyada insan hakları sözleşmesi, Cenevre sözleşmesi, AB insan hakları kavramları çok şaşalı ve süslü cümlelerle kamuoyuna lanse ediliyor. Ama kimin için ? Güçlüler için. Biz herkesin hakkına, hukukuna riayet eden inançlı, imanlı, ihlaslı, bilim ve teknolojiyle dost, meraklı, ilgili bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Biz inanıyoruz ki insanların en faydalısı insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır."

Yentür, her 3 ayda bir İstanbul'daki bütün eğitim fakültelerinin dekanlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini, akademik dünyayla pratik uygulamayı bir arada bulundurmayı, hocaların fikirlerini almayı önemsediklerini belirtti.

Bilginin ulaşılabilirliğinin bir parmağın ucunda olduğunu aktaran Yentür, bilgiden yeni bir bilgi üretmeyi öğrenmenin yollarını öğretmenin eğitimcilerin en önemli görevi olduğunu aktardı.

Yentür, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına daha güçlü şekilde hazırlanacaklarını ifade ederek, 2 Haziran'da İstanbul'da Lise Giriş Sınavına katılacak 193 bin öğrenciye ve 8-9 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Festival Koordinatörü Prof. Dr. Muhsin Konuk, Gazze'de bütün insanlığın gözü önünde işlenen cinayetler nedeniyle bütün faaliyetleri bir güne sığdırmak zorunda kaldıklarını ve geçen yıllardaki coşkuyu bu yıl yaşayamadıklarını ifade etti.

Konuk, Türkiye'de ilk defa böyle bir festivali başlatmış olmanın ve bu festivali sürdürebiliyor olmanın gurur verici olduğunu belirterek, festivalde ilk 3 dereceye girenlere patent bürosu tarafından incelemesini yapıp eğer patent elde eme hakkı varsa üniversite olarak öğrenciler adına patent başvurusunda bulunulacağını ayrıca eğer Üsküdar Üniversitesi'ni tercih ederlerse bursları ne oranda olursa olsun bu bursu yüzde 75 oranına tamamlayacaklarını aktardı.

SMA aşısını geliştirmiş bir üniversite olduklarını, AR-GE'sinin tamamlandığını ve ABD'de 2.5 milyon dolara tek dozu uygulanan ilacın üretim aşamasına gelindiğini kaydeden Konuk, "Yapılan deneyler, Amerika'da üretilenden daha etkili olduğunu bize gösterdi. Kanser immünoterapisinde ayrıca yapay zeka ile ilgili çalışmalarda gerçekten ön aldık.



Ayrıca TÜBİTAK'ın desteklediği uzaya giden 13 projeden bir tanesine sahip olarak yerçekiminin olmadığı şartlarda genler nasıl çalışıyor, o şartları sağlarsak eğer kanser tedavisinde yeni bir yöntem bulabilir miyiz derdiyle deneysel çalışmaları uzaya gönderdik, orada gerekli çalışmaları yapıldı şu an yeryüzündeki analizleri gerçekleşiyor." açıklamasında bulundu.



