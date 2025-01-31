İngiltere’de yapılan bir analiz, Altın Oran yöntemini kullanarak dünyaca ünlü mankenlerin yüz simetrisini inceledi. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Dr. Julian De Silva, yüz hatları, göz, burun ve dudak oranlarını değerlendirerek en mükemmel simetriye sahip mankenleri sıraladı.

Listenin zirvesinde kim var?

Araştırmanın sonuçlarına göre Kate Moss, yüzde 94.14 oranla Altın Oran’a en yakın yüz hatlarına sahip model olarak zirveye yerleşti.

İşte dünyanın en güzel 10 modeli:

Kate Moss – %94.14



Cindy Crawford – %93.87



Gisele Bündchen – %93.11



Jourdan Dunn – %91.39

Winnie Harlow – %91.03

Kendall Jenner – %91.00

Liu Wen – %90.98

Cara Delevingne – %89.97

Emily Ratajkowski – %89.37

Naomi Campbell – %89.26

Altın Oran nedir?

Sanatta ve doğada simetri ve estetik ölçüsü olarak kabul edilen Altın Oran, 1.618 değerine sahip matematiksel bir formüldür. İnsan yüzü bu orana ne kadar yakınsa, bilimsel olarak daha estetik ve güzel kabul ediliyor.