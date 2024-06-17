Bu teoriye göre, bilinç biz doğmadan önce var olmuş olabilir ve yaşamın evrimini şekillendirmiş olabilir.

Teorinin temelleri: Orch OR ve kuantum fiziği

Bu sıra dışı teori, Orch OR teorisi üzerine inşa ediliyor. Bu teori, kuantum fiziğinin temel prensiplerinden biri olan süperpozisyona dayanıyor. Süperpozisyon, bir parçacığın aynı anda birden fazla durumda bulunabilme yeteneği olarak açıklanabilir. Penrose ve Hameroff, bu kuantum çöküşünün bilinci oluşturduğunu öne sürüyor.

Bilincin evrimi şekillendirmesi

Teoriye göre, evrenin erken dönemlerinde oluşan mikeller (molekül kümeleri) zamanla proto-hücrelere dönüştü. Bu proto-hücrelerin hayatta kalma davranışları geliştirdiği düşünülüyor. İşte tam bu noktada bilincin rolü devreye giriyor. Bazı elementlerin rastgele proto-bilinç anları oluşturduğu ve bu anların ilkel bir zevk alma mekanizması olarak işlev görerek mikellerin düzenlenmesine yol açtığı öne sürülüyor.

Murchison meteoritinde yaşam belirtileri aranacak

Bilim insanları, bu teoriyi desteklemek için Murchison meteoritini ve erken dönem asteroitleri incelemeyi planlıyor. Amaçları, kuantum optik süperpozisyon etkileri gibi yaşam belirtilerini tespit etmek. Bu belirtiler, bilincin köklerini oluşturabilecek süreçler olarak kabul edilebilir.

Evrim teorisi ve bilinç tartışması

Bu yeni hipotez, evrimin bilinci yaratmadığını, aksine bilincin evrimi şekillendirdiğini savunuyor. Bu durum, Darwinci materyalistlerin evrim teorisine getirdiği yeni bir bakış açısı olarak değerlendiriliyor.

Peki, bu "bilinmeyen güç" tanrı olabilir mi?

Bu teori, bilinç olgusu ve Tanrı inancı arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme getiriyor. Bilim dünyasında bu konuda büyük bir tartışma yaşanması bekleniyor.