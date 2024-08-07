İstanbul'un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybetti. Kazaya karışan Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık hakkında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre, Kınık’ın "DUR" levhasına uymadan ana yola çıkış yaptığı ve bu nedenle yüzde 100 kusurlu olduğu vurgulandı.

Bilirkişi raporunun içeriği

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın aktardığına göre, rapor İstanbul Adli Yargı Komisyonu tarafından görevlendirilen emekli polis memuru İbrahim Bayşu tarafından hazırlandı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Fatıma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç, Beykoz ilçesi Batın Sokak’ın bitimindeki ‘DUR’ levhasına riayet etmeden ana yola çıkış yaptı. Ana yola çıkarken Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nden gelen araçların geçişini beklemeden yola çıktığı ve bu sırada önünden geçiş yapan bir araca çarptığı belirtilmiştir. Bu kazanın oluşumunda hava şartları gibi olumsuz nedenlerin rolü bulunmamaktadır. Fatıma Zehra Kınık Demir, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 84. maddesinde belirtilen kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak ve 47. maddesinde belirtilen trafik işaret ve levhalarına riayet etmemek gibi asli kusurları işlediğinden yüzde 100 kusurludur.”

Hukuki süreç ve sonuç

Raporun ardından, kazanın sorumluluğu konusunda kesin bir hüküm verilmiş oldu. Fatıma Zehra Kınık’ın trafik kurallarına uymadığı ve bu nedenle tamamen kusurlu olduğu ifade edildi. Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin ailesinin adalet arayışı devam ederken, bilirkişi raporu bu sürecin önemli bir parçası oldu.