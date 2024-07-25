Özge Ceren Deniz'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından ailesi, sorumluların "kasten adam öldürmek" suçundan yargılanmasını talep ediyor. Avukat Ayşe Sarıçiçek, bilirkişi raporuna dayanarak olayda kasıt olduğunu belirtti ve bu olayın daha önce de arızaların yaşandığı bölgede geçici çözümler üretilmesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Bilirkişi raporunda "Kökten Çözüm" eksikliği vurgusu

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZSU, Gdz Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

"Bu olayda kasıt mevcuttur"

Avukat Ayşe Sarıçiçek, bilirkişi raporunda Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasındaki koordinasyon eksikliğinin arızanın yaşanmasına neden olduğunun belirtildiğini söyledi. Sarıçiçek, "Bu olayda kasıt mevcuttur. Cinayetler kasten işlenmiştir çünkü orada bu arızalar kökten çözülmezse insanların öleceği bilinen bir gerçektir" dedi.

"Ek gözaltılar olabilir"

Sarıçiçek, savcılığın mevcut bilirkişi raporunu değerlendirdiğini ve gerekli görülmesi halinde ek gözaltı kararlarının da verilebileceğini belirtti. Kabloların döşendiği 2015 yılından bu yana bu olaya dahil olan, görevini ihmal eden, arızaları gidermeyen tüm suçlu ve suçluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kök sorunlar ve cihaz eksikliği

Sarıçiçek, raporda arızaların ihbar edilmesine rağmen kökten bir çözüm bulunmamasının en önemli sorun olarak öne çıktığını belirtti. Elektrik akımı kaçağından insanların ölebileceğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Sarıçiçek, "Sorun geçici çözümlerle sonlandırılmıştır. Kök sorun hiçbir zaman çözülmemiştir, dolayısıyla burada bu elektrik akımı kaçağından insanların ölebileceği aşikardır" dedi.

Trafo merkezlerinde RCD (Artık Akım Koruma Cihazı) ve RCM (Artık Akım İzleme Cihazı) bulunmamasının da bu arızaların önceden görülüp giderilmesini engellediğini ifade eden Sarıçiçek, "Bu cihazlar olsaydı, arızanın nerede ve hangi sokakta olduğu anında tespit edilebilecek ve giderilebilecekti. Böylece ölümler de meydana gelmeyecekti" diye konuştu.

Olayın ardından soruşturma devam ediyor

12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise adliyeye sevk edilmiş ve 14'ü tutuklanmıştı.

Bilirkişi raporuna göre, 5 şüphelinin daha olayda ihmali olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmişti. Bunlardan 3'ü yakalanırken, 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.