Danıştay 10. Dairesi, Adalet Bakanlığı tarafından getirilen ve bilirkişilerin teknik raporlarında kusur oranı belirlemesini yasaklayan düzenlemeyi iptal etti. Kararla birlikte bilirkişilerin, özellikle teknik ağırlıklı davalarda kusur değerlendirmesi yapmasının önü açıldı.



Bilirkişiye getirilen yasak iptal edildi

Danıştay’ın iptal kararına gerekçe olarak, bilirkişilerin teknik bilgiye dayalı değerlendirme yapma görevlerinin yasal yetki kapsamında olduğu gösterildi. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’na atıf yapılan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Bilirkişinin teknik bilgiyi somut olaya uygulayarak ulaştığı kusurluluk değerlendirmesi, yasal yetki kapsamındadır. Bu nedenle söz konusu sınırlama hukuka aykırıdır.”

Davayı açan bilirkişi konuştu: “Danıştay bizi haklı buldu”

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu’na kayıtlı makine mühendisi ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Coşgun, iptal edilen düzenlemenin kaldırılması için bireysel olarak dava açtığını belirtti.

“Kusur oranı belirlediğimiz için uyarı cezası aldık. Rehber ilkenin hukuka aykırı olduğunu düşünerek Danıştay'a başvurduk. Danıştay bizi haklı buldu ve ilgili maddeyi iptal etti,” diyen Dr. Coşgun, kararın bilirkişilik kurumunun teknik işlevini yeniden tanımladığına dikkat çekti.

“Bu karar, sadece bilirkişileri değil yargı sistemini etkiliyor”

Dr. Coşgun, teknik bilirkişi görüşlerinin artık sansürlenmeden hazırlanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Trafik kazaları, iş kazaları ve sigorta davaları gibi teknik boyutu ağır dosyalarda, mahkemelerin sağlıklı ve adil karar vermesi açısından bu karar son derece önemli.”

Danıştay Kararı Ne Anlama Geliyor?

Teknik bilirkişiler artık görüşlerinde asli/tali kusur oranı belirtebilecek

Mahkemeler, kusur oranı içeren teknik raporları karar sürecinde dikkate alabilecek

Özellikle trafik, iş güvenliği, inşaat ve sigorta davalarında süreç hızlanabilecek

Yargılamalarda teknik uzman görüşlerinin etkisi artacak