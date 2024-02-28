Geçmişi 19. Yüzyılın sonlarına dek uzanan ve yaklaşık 140 yıllık tarihi ile kentin endüstri mirasının önemli ögelerinden biri, yaklaşık 20.000 metre karelik bir alanda geçmişte eski tekel fabrikası bugün bir yıl süren restorasyon, yenilenme çalışmaları sonucu 29 Nisan 2023 biten ve Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılan İzmir kültür sanat fabrikası yazımın konusu.



***

Geçenlerde sevgili arkadaşım İzmir’in üretken kadınlarından Sibel Önbaş’ın "Unutulmuş İzmir şerbetleri" konferansına davetiyle gittim. İyi ki de… Sevgili okuyucularım çocukluk ve gençlik yıllarım Alsancakta1442 sokakta (Mahmut Esat Bozkurt sokağı) geçti ve uzun yıllar önünden geçtiğim Tekel fabrikası sadece bir bina idi. Şimdi, kapısında adım attığım andan itibaren gözlerime inanamadım. İzmir arkeoloji müzesi Müdürlüğü’ne bağlı birimi 7200 metre karelik müze İzmir Kültür sanat fabrikası giriş katta arkeolojik, en üst katta ise etnografik olmak üzere 6000 civarında (vitrini içi ve açık alan olmak üzere) eser sergilenmekte. Söz konusu eserler tematik bir düzen eşliğinde ziyaretçilerle buluşmakta.



Arkeolojik temalar (zemin ve birinci kat):

Mermerden yaratılan miras

Eğlencenin ruhu

Bilgi ve minikler arasındaki dünya

Denizden gelen güç

Ölümün sembolleri

Malzeme ile üretimin ahengi

Medeniyetin zihni

Etnografya temaları (ikinci kat):

Görkem ve bilgelik

Sokağın sesi

Kültür nakşedilen motifler

Şehrin evinde bir gün

***



Öncelikle bu muhteşem projeyi yaratan, hayata geçirenlere yediden 70’e herkese, bir İzmirli olarak en kalbi minnet ve sevgilerimi sunuyorum. Şehrimize olan güzelliklere, bu kadar geç vakıf olmanın utancını bir daha yaşamam inşallah. Uzun yıllar bu muhteşem ekiple çalışmalarının devamını dilerim. Bizlere o gün ev sahipli yapan tüm bu bilgileri edindiğim müdür yardımcısı sevgili Elif Enginer, sahip olduğu bilgi, donanım motivasyon ile bir “atom karınca”. Anladığım kadarı ile 7/24 kendini daha mükemmele adamış. Ulusal, Uluslararası gelişim ve tanıtım için çok değerli çaba ve emekler ile tekrar tekrar sonsuz teşekkürler ve böyle bir mekânda dinlediğimiz sevgili Sibel Önbaş unutulmuş İzmir şerbetleri söyleşisi, verdiği bilgiler ile hatırlatıp bizlere tattırdığı zeytin yaprağı şerbeti ve nar şerbeti, en önemlisi bizleri ve beni o güne kattığın için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız...