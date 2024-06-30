Microsoft’un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin 10 insanından biri olan Bill Gates, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda yapay zeka konusundaki düşüncelerini açıkladı. Gates, yapay zekanın iklim değişikliği ve hastalıklar gibi küresel sorunlara çözüm üretmek için mükemmel bir teknoloji olduğunu vurguladı.

Gates, her zaman savunmanın hücumdan daha zeki olması gerektiğini belirterek, yapay zekanın hem savunma hem de hücum için kullanılması gerektiğini ifade etti. Ünlü iş insanı, yapay zeka teknolojilerinin iyi niyetli insanlar tarafından kullanıldığından emin olunması gerektiğini söyledi.

“Yapay zeka iyi insanların elinde olmalı”

Gates, yeni teknolojilerin genellikle doktorlar, öğretmenler ve bilim insanları tarafından daha üretken olabilmek için kullanıldığını, ancak aynı teknolojilerin siber saldırılar ve politik amaçlarla da kullanılabileceğini belirtti. Bu nedenle, yapay zekanın iyi niyetli ve iyi insanlar tarafından kullanıldığından emin olunması gerektiğini vurguladı.

Sessizce orkestralayan güç: Bill Gates

Business Insider’dan gelen bilgilere göre, Gates, Microsoft’un yapay zeka alanında yaptığı ve yapacağı tüm gelişmeleri sessizce yönetiyor. Son yıllarda çok ön planda görünmese de, Copilot gibi yeni nesil teknolojilerin arkasında da ünlü iş insanının bulunduğu iddia ediliyor.