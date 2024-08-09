Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları, 2024 yılı için merakla bekleniyordu. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bilgileri 31 Temmuz'da almayı umuyordu ancak sonuçlar ertelendi. Bugün, 9 Ağustos itibarıyla sonuçların erişime açılması bekleniyor.

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi, önce 31 Temmuz olarak belirlenmişti. Ancak, çeşitli nedenlerle sonuçlar bu tarihte ilan edilmedi. Sonuçların 9 Ağustos 2024 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler ve aileleri, MEB’in resmi web sitesi üzerinden bireysel değerlendirme sonuçlarına ulaşabilecekler.

Sonuçların açıklanması gecikti mi?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasındaki gecikmenin sebebi resmi kaynaklardan açıklanmamış olsa da, genellikle bu tür gecikmeler değerlendirme sürecindeki teknik veya idari nedenlerden kaynaklanabiliyor. Sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli incelemelerin yapılması gerektiği ifade ediliyor.

BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından, kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, kayıt işlemlerini MEB’in belirlediği tarihler arasında tamamlamak zorunda.