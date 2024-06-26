İzmir'de bulunan Konak Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem) binasının yıkım kararı, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç tarafından Meclis gündemine taşındı. Kılıç, binanın deprem sonrası yaşadığı hasar nedeniyle alınan bu kararın, öğrencilerin geleceğini ciddi şekilde tehdit ettiğini dile getirdi.

İzmir Valiliği'nin deprem gerekçesiyle aldığı yıkım kararı, Bilsem'in 780 öğrencisi ve 35 bilim-sanat atölyesi ile zenginleşmiş eğitim olanaklarına sahip olduğu bir dönemde geldi. Kılıç, Bilsem'in sadece fiziksel bir yapıdan öte, üstün yetenekli çocukların bilimsel ve sanatsal yeteneklerini geliştirdiği bir merkez olduğunu vurgulayarak, bu kararın Bilsem'in faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Milletvekili Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir soru önergesi sunarak, Bilsem'in yeniden yapılanması ve faaliyetlerine devam edebilmesi için acil tedbirler alınması çağrısında bulundu. Kılıç, "Bilsem'in öğrencileri ulusal ve uluslararası arenalarda başarılar elde ediyor, bilimsel keşifler yapıyorlar. Ancak şu anda karşılarına çıkan bu engel, gençlerimizin potansiyelini köreltebilir" dedi.

Konuşmasında, Bilsem'in sadece üçüncü katına hapsedilmesinin yetersiz olduğunu ve Bilsem'in geniş laboratuvarları, atölyeleri, matematik müzesi ve kütüphanesiyle bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, bu durumun Bilsem'in eğitim kalitesini düşüreceğini ifade etti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın girişimiyle meclise taşınan bu konu, Bilsem'in geleceği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle deprem riski altındaki bölgelerdeki eğitim kurumlarının yeniden yapılandırılması gerekliliği, eğitim politikalarının ve güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, BİLSEM Kampüsü ile ilgili 10 soru yöneltti:

“1. Yıkılacak BİLSEM binasının yerine ne yapılacak ve kurumun daimi yerleşim yeri neresi

olacaktır? Yeni binanın yapımı için bir proje ve takvim belirlenmiş midir?

2. Geçici olarak taşınacak Necatibey Ortaokulu binasının BİLSEM’in eğitim ihtiyaçlarını

karşılaması mümkün müdür? Laboratuvar, atölye ve özel eğitim gereksinimlerini karşılayacak

ek düzenlemeler yapılacak mıdır?

3. BİLSEM’in yapısına uygun olarak projelendirilmiş bir Bilim ve Sanat Merkezi binası

tahsisi için çalışmalar yapılmakta mıdır? Bu konuda hangi adımlar atılacaktır?

4. Eğitim kalitesinin devamlılığını sağlamak ve öğrenci velilerinin memnuniyetini korumak

için ne tür önlemler alınacaktır? Öğrenci kayıtlarının başka kurumlara kayması durumunda

doğacak olası kayıplar nasıl telafi edilecektir?

5. Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi kampüsünün yıkım kararı ne zaman

alınmıştır?

6. Depremde hasar gören bu binaların yıkılması gerekiyorsa neden şimdiye kadar

beklenmiştir?

7. Depreme dayanıksız bu binalarda yıllarca eğitim ve öğretime devam edilmesi hakkında

bakanlığınızın görüşleri nelerdir

8. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi ile personellerinin hayatlarının tehlikeye

atıldığını düşünüyor musunuz?

9. Bu binalarda depremden sonra eğitim ve öğretime devam edilmesi kararı hangi kurum ve

kimler tarafından alınmıştır?

10. Bu durum cinayete davetiye çıkarmaktır. Bu kurumdaki sorumlular hakkında bir

soruşturma veya disiplin işlemi uygulanmış mıdır?”