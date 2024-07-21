BİM mağazalarının 23-26 Temmuz tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta da müşterileri çeşitli kategorilerde pek çok ürün bekliyor.

Aktüel ürünler listesi

BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında birçok farklı kategoride ürün bulunuyor. İşte 23-26 Temmuz tarihleri arasında satışta olacak ürünlerden bazıları:

Elektronik ve Ev Aletleri

Pipetli Termos: Şık tasarımı ve pratik kullanımı ile dikkat çeken pipetli termos, sıcak ve soğuk içeceklerinizi ideal sıcaklıkta tutar.

Kule Tipi Vantilatör: Yaz aylarında serinlemek için ideal olan kule tipi vantilatör, geniş alanlarda etkili serinlik sağlar.

Benzinli ATV: Macera tutkunları için benzinli ATV, güçlü motoru ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Ev ve Mutfak Gereçleri

Hırdavat Ürünleri: Evde tamirat işleri için gerekli olan çeşitli hırdavat ürünleri uygun fiyatlarla satışta.

Musluklu Piknik Termosu: Pikniklerde ve açık hava etkinliklerinde kullanabileceğiniz musluklu termos, içeceklerinizi kolayca servis etmenizi sağlar.

Salata Kurutucu: Pratik ve kullanışlı salata kurutucu, salatalarınızı hızlı bir şekilde kurutmanıza yardımcı olur.

Pedallı Çöp Kovası: Hijyenik ve pratik kullanımı ile pedallı çöp kovası, mutfak ve banyolarınızda kullanabileceğiniz ideal bir ürün.

Avşar Maden Suyu - 25 TL

Sek Aromalı İçecek Çeşitleri - 23,50 TL

Avşar Maden Suyu - 25 TL

Sırma Limon Aromalı Maden Suyu - 19,50 TLM

Meray Kabuklu Ceviz - 119 TL

Simbat Mısır Kavurgası - 24,50 TL

Corny Tam Tahıllı Bar - 24,50 TL

Patito Patates Cipsi - 23,50 TL

Ruffles-Lay's-Doritos Mega Boy Cips Çeşitleri - 41 TL

Efsane Osmancık Pirinç - 225 TL

Fide Ton Balığı - 79,75 TL

Peysan Süt Karameli Süt Reçeli - 23,75 TL

Tukaş Tatlı Biber Salçası - 28,50 TL

Efsane Osmancık Pirinç - 225 TL

Tukaş Domates Salçası - 32,50 TL

Superfresh Pizza Extra Karışık - 87,50 TL

Yakamoz Üzüm Sirkesi - 74,50 TL

Golden Rose Dudak Yağı - 109 TL

Naturalove Ananas Lamba - 275 TL

Golden Rose Dudak Yağı - 109 TL

Golden Rose Oje - 32,50 TL

Naturalove Meyve Şekilli Makyaj Sünger Seti - 69,50 TL

Bulut Konsantre Yumuşatıcı - 69 TL

Sleepy Islak Havlu - 79,50 TL

Angie Vücut Peelingi - 74,50 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör - 999 TL

Skyjet 110 CC Off Road Benzinli ATV - 49.999 TL

Ola Elektrikli Bisiklet EB2 - 19.999 TL

North Pasific Pipetli Termos - 399 TL

North Pasific Gece Parlayan Basketbol Topu - 499 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör - 999 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen, Kablosuz, Dikey Süpürge&Paspas - 9.999 TL

SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası - 279 TL

SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası - 279 TL

SGS Kurbağacık Anahtar 10" - 249 TL

SGS Kalın Mum Silikon - 75 TL

SGS Lavabo Açma Sustası - 99 TL

SGS Şerit Metre - 89 TL

SGS Profesyonel Maket Bıçağı - 75 TL

Plastik Çekpas 59 TL

Boyacı Seti - 5’li 169 TL

Mini Makaralı Kablo - 5mt 399 TL

Çok Amaçlı Elastik Kova 99 TL

Silikon Tabancası 99 TL

Profesyonel Oto Fırçası 79 TL

Plastik Çekpas 59 TL

Derz Tamir Dolgusu 69 TL

Plastik Boya Karıştırıcı 59 TL

Boyacı Ispatulası 49 TL

Temizlik Seti 129 TL

Musluklu Piknik Termos 279 TL

Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

Pedallı Çöp Kovası 179 TL

Salata Kurutucusu 129 TL

Temizlik Seti 129 TL

Tuvalet Fırçası 79 TL

Soğuk-Sıcak Taşıma Çantası 55 TL

Bebek Çatal-Kaşık-Bıçak Seti 99 TL

Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL

Porselen 4'lü Tatlı Tabağı 259 TL

Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL

Chef's Sahan 20 cm 159 TL

Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL

Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL

Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL

Deniz Şortu 149 TL

Valiz Organizer Set 79 TL

Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

Koltuk Örtüsü 119 TL

Deniz Şortu 149 TL

Safari Şapka 125 TL

Crop Şort Takım 159 TL

Namaz Elbisesi 199 TL

Spor Çanta 169 TL

Fast & Furious Temalı Araba 119 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 219 TL

Konuşan Defne Bebek 379 TL

Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL

Fast & Furious Temalı Araba 119 TL

Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL

Geometrik Şekiller 129 TL

Ahşap Tak Çak 99 TL

Oyuncak Kurmalı Yengeç 249 TL

Oyuncak Traktör 249 TL

Çöp Kamyonu 229 TL

Işıklı Sesli Helikopter 139 TL

Eğlenceli Top Fırlatan Oyuncak 129 TL

Oyuncak Dikenli Top 129 TL

Batman Yarış Arabası 99 TL

BİM'in 23-26 Temmuz tarihleri arasında satışa sunacağı bu aktüel ürünler, sınırlı stoklarla mağazalarda yer alacak. İhtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla temin etmek için bu fırsatları kaçırmayın.