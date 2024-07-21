BİM mağazalarının 23-26 Temmuz tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta da müşterileri çeşitli kategorilerde pek çok ürün bekliyor.
Aktüel ürünler listesi
BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında birçok farklı kategoride ürün bulunuyor. İşte 23-26 Temmuz tarihleri arasında satışta olacak ürünlerden bazıları:
Elektronik ve Ev Aletleri
Pipetli Termos: Şık tasarımı ve pratik kullanımı ile dikkat çeken pipetli termos, sıcak ve soğuk içeceklerinizi ideal sıcaklıkta tutar.
Kule Tipi Vantilatör: Yaz aylarında serinlemek için ideal olan kule tipi vantilatör, geniş alanlarda etkili serinlik sağlar.
Benzinli ATV: Macera tutkunları için benzinli ATV, güçlü motoru ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.
Ev ve Mutfak Gereçleri
Hırdavat Ürünleri: Evde tamirat işleri için gerekli olan çeşitli hırdavat ürünleri uygun fiyatlarla satışta.
Musluklu Piknik Termosu: Pikniklerde ve açık hava etkinliklerinde kullanabileceğiniz musluklu termos, içeceklerinizi kolayca servis etmenizi sağlar.
Salata Kurutucu: Pratik ve kullanışlı salata kurutucu, salatalarınızı hızlı bir şekilde kurutmanıza yardımcı olur.
Pedallı Çöp Kovası: Hijyenik ve pratik kullanımı ile pedallı çöp kovası, mutfak ve banyolarınızda kullanabileceğiniz ideal bir ürün.
Avşar Maden Suyu - 25 TL
Sek Aromalı İçecek Çeşitleri - 23,50 TL
Avşar Maden Suyu - 25 TL
Sırma Limon Aromalı Maden Suyu - 19,50 TLM
Meray Kabuklu Ceviz - 119 TL
Simbat Mısır Kavurgası - 24,50 TL
Corny Tam Tahıllı Bar - 24,50 TL
Patito Patates Cipsi - 23,50 TL
Ruffles-Lay's-Doritos Mega Boy Cips Çeşitleri - 41 TL
Efsane Osmancık Pirinç - 225 TL
Fide Ton Balığı - 79,75 TL
Peysan Süt Karameli Süt Reçeli - 23,75 TL
Tukaş Tatlı Biber Salçası - 28,50 TL
Efsane Osmancık Pirinç - 225 TL
Tukaş Domates Salçası - 32,50 TL
Superfresh Pizza Extra Karışık - 87,50 TL
Yakamoz Üzüm Sirkesi - 74,50 TL
Golden Rose Dudak Yağı - 109 TL
Naturalove Ananas Lamba - 275 TL
Golden Rose Dudak Yağı - 109 TL
Golden Rose Oje - 32,50 TL
Naturalove Meyve Şekilli Makyaj Sünger Seti - 69,50 TL
Bulut Konsantre Yumuşatıcı - 69 TL
Sleepy Islak Havlu - 79,50 TL
Angie Vücut Peelingi - 74,50 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör - 999 TL
Skyjet 110 CC Off Road Benzinli ATV - 49.999 TL
Ola Elektrikli Bisiklet EB2 - 19.999 TL
North Pasific Pipetli Termos - 399 TL
North Pasific Gece Parlayan Basketbol Topu - 499 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör - 999 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen, Kablosuz, Dikey Süpürge&Paspas - 9.999 TL
SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası - 279 TL
SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası - 279 TL
SGS Kurbağacık Anahtar 10" - 249 TL
SGS Kalın Mum Silikon - 75 TL
SGS Lavabo Açma Sustası - 99 TL
SGS Şerit Metre - 89 TL
SGS Profesyonel Maket Bıçağı - 75 TL
Plastik Çekpas 59 TL
Boyacı Seti - 5’li 169 TL
Mini Makaralı Kablo - 5mt 399 TL
Çok Amaçlı Elastik Kova 99 TL
Silikon Tabancası 99 TL
Profesyonel Oto Fırçası 79 TL
Plastik Çekpas 59 TL
Derz Tamir Dolgusu 69 TL
Plastik Boya Karıştırıcı 59 TL
Boyacı Ispatulası 49 TL
Temizlik Seti 129 TL
Musluklu Piknik Termos 279 TL
Büyük Buz Aküsü 59,50 TL
Pedallı Çöp Kovası 179 TL
Salata Kurutucusu 129 TL
Temizlik Seti 129 TL
Tuvalet Fırçası 79 TL
Soğuk-Sıcak Taşıma Çantası 55 TL
Bebek Çatal-Kaşık-Bıçak Seti 99 TL
Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL
Porselen 4'lü Tatlı Tabağı 259 TL
Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL
Chef's Sahan 20 cm 159 TL
Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL
Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL
Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL
Deniz Şortu 149 TL
Valiz Organizer Set 79 TL
Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL
Koltuk Örtüsü 119 TL
Deniz Şortu 149 TL
Safari Şapka 125 TL
Crop Şort Takım 159 TL
Namaz Elbisesi 199 TL
Spor Çanta 169 TL
Fast & Furious Temalı Araba 119 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 219 TL
Konuşan Defne Bebek 379 TL
Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL
Fast & Furious Temalı Araba 119 TL
Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL
Geometrik Şekiller 129 TL
Ahşap Tak Çak 99 TL
Oyuncak Kurmalı Yengeç 249 TL
Oyuncak Traktör 249 TL
Çöp Kamyonu 229 TL
Işıklı Sesli Helikopter 139 TL
Eğlenceli Top Fırlatan Oyuncak 129 TL
Oyuncak Dikenli Top 129 TL
Batman Yarış Arabası 99 TL
BİM'in 23-26 Temmuz tarihleri arasında satışa sunacağı bu aktüel ürünler, sınırlı stoklarla mağazalarda yer alacak. İhtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla temin etmek için bu fırsatları kaçırmayın.