BİM marketlerinde bu hafta birçok kategoride indirimli fırsatlar sunuluyor.
Gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesi, indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak.
Bu hafta öne çıkan ürünler neler?
Gıda ürünleri
- Pastavilla Lazanya (500 g): Makarnaseverler için ideal.
- Filiz Sebzeli Burgu Makarna (350 g): Renkli ve lezzetli seçenek.
- Knorr Mac&Cheese Peynirli Makarna (212 g): Pratik ve lezzetli.
- Tukaş Makarnalık Sos Çeşitleri (360 g): Napoliten, Arabbiata ve Basilico soslar.
- Calve Mayonez Çeşitleri (240-255 g): Sriracha ve Trüf mayonez.
- Calve Sos Çeşitleri (240-245 g): Cheddar ve Ranch soslar.
- Pınar Hindi Salam (900 g): Hafif ve lezzetli.
- Beşler Dana Kangal Sucuk (500 g): Geleneksel Türk lezzeti.
- Banvit Piliç Ürünleri: Piliç Çıtır Burger (1000 g), Piliç Kasap Köfte (1000 g), Piliç Nugget (1000 g).
- Fine Life Sebze Köftesi (450 g): Vejetaryenler için ideal.
- Tat Keten Tohumu ve Maş Fasulyesi (500 g): Sağlıklı beslenme için.
- Yayla Haşlanmış Ürün Çeşitleri (220 g): Meksika fasulyesi, maş fasulyesi ve börülce.
- Bizebi Baldo Pirinç (2,5 kg): Kaliteli pirinç.
- Dr. Oetker Trileçe Çeşitleri (345-360 g): Karamel ve çilekli tatlılar.
- Lezzetli Sofram Sansa Margarin (200 g): Yemekler için ideal.
- Akdo Dondurma Çeşitleri (680 ml-500 g): Sade, çilek ve kakao lezzetleri.
- Dr. Oetker Çikolatalı Sos (102 g): Tatlılar için lezzet katıyor.
Temizlik ürünleri
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı (5 kg): Uzun süreli kullanım.
- Pofu Kağıt Havlu (12'li): Ekonomik ve kaliteli.
- Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı (2 L): Siyahlar ve renkli giysiler için.
- Peros Konsantre Yumuşatıcı (960 ml): Yasemin ve mersin, şeftali ve sandal kokuları.
- Doa Lavabo Açıcı Jel (1000 ml): Tıkanıklıklara kesin çözüm.
- Vileda Temizlik Ürünleri: Ultra çizmez sünger, temizlik bezi.
- Macromax Saplı Ovma Teli ve Pratik Pişirme Kağıdı: Mutfakta pratik çözümler.
- Sera Çöp Torbası (10'lu): Dayanıklı ve büyük boy.
Kişisel bakım ürünleri
- Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: Jumbo ve X Large seçenekler.
- Baby Turco Islak Havlu: Beyaz sabun kokulu.
- Orkid Hijyenik Ped Çeşitleri: Normal ve gece kullanımı için.
- Deep Fresh Şampuan ve Duş Jeli: Bambu keratin, avokado ve kolajen içerikli.
- Angie Mini Parfüm (15 ml): Çanta boyu pratik parfüm.
- Claderm Aloe Vera Jeli (300 ml): Cilt bakımı için.
- Dermokil Diş Macunu ve Fırça Seti: Çocuk ve yetişkinler için.
- Nivea Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Krem (50 ml): Kadın ve erkekler için.
- Aleda Deodorant (200 ml): Kadın ve erkek için.
- Red Queen Seyahat Tırnak Bakım Seti ve Banyo Lifi: Pratik bakım ürünleri.
- İlaslan Lifli Sabun (130 g): Pirinç içerikli.
- London Thomas Mandal Toka: Farklı renk seçenekleriyle.
Kaynak: HABER MERKEZİ