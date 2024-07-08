BİM mağazalarında bu hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulacak olan aktüel ürünlerin tam listesi belli oldu. Playstation 4, akıllı saat, elektrikli bisiklet gibi birçok dikkat çekici ürün mağazalarda satışta olacak.
Her hafta olduğu gibi, BİM mağazaları bu hafta da Salı ve Cuma günleri için özel indirimler sunuyor. Bu hafta yayımlanan aktüel katalog, teknoloji meraklılarından spor severlere kadar geniş bir yelpazede ürünler sunuyor.
Öne Çıkan Ürünler
Bu haftanın en dikkat çeken ürünü Playstation 4. Ayrıca, oyuncular için ideal olan oyuncu kulaklık ve klavye de indirimde. Teknoloji tutkunları için şarj edilebilir diş fırçası, vücut analizli akıllı tartı ve akıllı saat de mağazalarda yer alacak. Şapka çeşitleri de sıcak yaz günlerinde korunmak için ideal.
Spor ve açık hava aktiviteleri için katlanır elektrikli bisiklet, dağ bisikleti ve ön amortisörlü bisiklet gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca, araç sahipleri için çeşitli araç bakım ürünleri de satışta olacak.
Haftanın önerileri
9 Temmuz'da başlayacak olan haftanın önerilerinde ürünler şu şekilde:
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
Sek Süzme Yoğurt 400 g 39,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
Özgüllü Tereyağı 1 Kg 289 TL
İçim Labne 3x180 g 99 TL
Lezzet-i Efsane Basmati Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL
Feast Parmak Patates 75 TL
Superfresh Mantı 1 Kg 99 TL
Saban Aşurelik Buğday 1 Kg 19,50 TL
Dr. Oetker Aşure 222 g 39,75 TL
Aşurelik Kuru Meyve Karışımı 65 TL
Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 31,50 TL
Soyulmuş Çiğ Badem 57,50 TL
Lokmalık Kuru İncir 59,50 TL
Antep Fıstıklı Fitil Lokum 54,50 TL
Kuş Üzümü 17 TL
Desenli Aşure Kasesi 39,50 TL
Sanitta Dolmalık Fıstık 20 g 29,50 TL
Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 165 TL
Blume Kağıt Havlu 16'lı 149,50 TL
Komili Sıvı Sabun 64,50 TL
Duru Katı Sabun Zeytinyağlı İlk Hasat 4x150 g 79 TL
Newgen Micellar Temizleme Suyu 59 TL
Newgen Yüz Bakım Kremi 59 TL
4'lü Deniz Yıldızlı Toka Seti 75 TL
Kırlent Kılıfı 195 TL
Plaj Hasırı 119 TL
Deniz Kabuklu Mum 99,75 TL
İstiridye Kabuğu Masa Lambası 399 TL
Cuma'dan itibaren geliyor
12 Temmuz'dan itibaren gelecek ürünlerin sıralandığı liste ise şu şekilde:
Buffalo elektrikli dağ bisikleti 29,999 TL
Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL
RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet 29.999 TL
27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet 3.999 TL
Plenty Pasta Cila 59 TL
Plenty Koltuk Ve Halı Temizleyici 500 ml 39 TL
Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml 39 TL
Plenty Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 34 TL
Senna televizyonlar 6,999 TL'den başlayan fiyatlarla
Senna 42 İnç Full Hd Google Tv 6.999 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL
Nautıca Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL
Elektronik Su Pompası Hp52 99 TL
Kumtel Usb Mini Fan 179 TL
Kumtel Şarjlı El Fanı 129 TL
İbrik Mozaik Lamba Ml01 999 TL
Gaz Lambası 199 TL
Balon dekorasyon seti 179 TL
Oyuncak Çek Bırak Ejderha 129 TL
Piccolo Mondi Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak 99 TL
Balon Dekorasyon Seti 179 TL
Articolo Büyük Fotoğraf Albümü 129 TL
Polly Moda Aksesuarlı Oyun Setleri 179 TL
Articolo Küçük Fotoğraf Albümü 99 TL
Oyuncak Helikopter 69 TL
Oyuncak Jip Seti 149 TL
PS4 Oyun konsolu 11,999 TL
Polosmart Akıllı Saat Pssw20 449 TL
Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL
Polosmart Tws Kulaklık 329 TL
Polosmart Gamıng Kulaklık Standı 349 TL
Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 3.5 Jack 349 TL
Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL
Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL
Polosmart Tws Gamıng Kulaklık 379 TL
Polosmart Gamıng Klavye Pgs201 299 TL
Polosmart Gamıng Klavye Mini Pgs202 199 TL
Polosmart Gamıng Masaüstü Mikrofon Pgs402 325 TL
Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy Pgs307 249 TL
Polosmart Gaming Mouse Pgs301 159 TL
Polosmart Gamıng Mouse + Mouse Pad Pgs303 179 TL
Polosmart Gaming Mouse Pgs302 299 TL
Polosmart Gaming Mouse Pad Pgs305 179 TL
Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Orta Boy Pgs306 179 TL
Polosmart Gamıng Mouse Pad Pgs304 109 TL
Polosmart Gamıng Masaüstü Speaker Pgs403 469 TL
Polosmart Tv Arkası Led Aydınlatma Pgs405 149 TL
Polosmart Duvar Petek Led Ambians Aydınlatma Pgs406 299 TL
Polosmart Usb Çoklayıcı Pgs407 119 TL
Masa örtüsü 89 TL
Şapka Erkek 139 TL
Merserize Şapka Kız Çocuk 119 TL
Kulaklı Şapka Çocuk 159 TL
Askılı Şort Takım 175 TL
Hambez Şort 139 TL
Masa Örtüsü 89 TL
Demlematik 22,50 TL
Çaydanlık 599 TL
Rendeli Karıştırma Kabı 499 TL
Colorina 1-Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL
Colorina 2-Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL
Colorina 3-Altın Rimli 3’lü Cam Kase 75 TL
Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti 249 TL
Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 119 TL
Chef's Krep Tava 199 TL
Benante Dondurma Kaşığı 75 TL
LAV Renkli Dondurmalık 79 TL
LAV Eda Çay Bardağı 6'lı 89 TL
LAV Salata Kasesi 2'li 99 TL
Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı 119 TL
Okyanus Home Un Eleği 39,50 TL
Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 129 TL
Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 109 TL
Pasta Süsü Çeşitleri 29 TL
Cam 6'lı Çay Kaşığı 22,50 TL
Pasta Sıvama Standı 79 TL
Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 39 TL
Meybuz Kalıbı 34,50 TL
Krema Pompası 39,50 TL
Kare tepsi borcam 225 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 259 TL
Kare Tepsi Borcam 225 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 11 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL