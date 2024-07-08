BİM mağazalarında bu hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulacak olan aktüel ürünlerin tam listesi belli oldu. Playstation 4, akıllı saat, elektrikli bisiklet gibi birçok dikkat çekici ürün mağazalarda satışta olacak.

Her hafta olduğu gibi, BİM mağazaları bu hafta da Salı ve Cuma günleri için özel indirimler sunuyor. Bu hafta yayımlanan aktüel katalog, teknoloji meraklılarından spor severlere kadar geniş bir yelpazede ürünler sunuyor.

Öne Çıkan Ürünler

Bu haftanın en dikkat çeken ürünü Playstation 4. Ayrıca, oyuncular için ideal olan oyuncu kulaklık ve klavye de indirimde. Teknoloji tutkunları için şarj edilebilir diş fırçası, vücut analizli akıllı tartı ve akıllı saat de mağazalarda yer alacak. Şapka çeşitleri de sıcak yaz günlerinde korunmak için ideal.

Spor ve açık hava aktiviteleri için katlanır elektrikli bisiklet, dağ bisikleti ve ön amortisörlü bisiklet gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca, araç sahipleri için çeşitli araç bakım ürünleri de satışta olacak.

9 Temmuz'da başlayacak olan haftanın önerilerinde ürünler şu şekilde:

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL

Sek Süzme Yoğurt 400 g 39,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Özgüllü Tereyağı 1 Kg 289 TL

İçim Labne 3x180 g 99 TL

Lezzet-i Efsane Basmati Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL

Feast Parmak Patates 75 TL

Superfresh Mantı 1 Kg 99 TL

Saban Aşurelik Buğday 1 Kg 19,50 TL

Dr. Oetker Aşure 222 g 39,75 TL

Aşurelik Kuru Meyve Karışımı 65 TL

Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 31,50 TL

Soyulmuş Çiğ Badem 57,50 TL

Lokmalık Kuru İncir 59,50 TL

Antep Fıstıklı Fitil Lokum 54,50 TL

Kuş Üzümü 17 TL

Desenli Aşure Kasesi 39,50 TL

Sanitta Dolmalık Fıstık 20 g 29,50 TL

Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 165 TL

Blume Kağıt Havlu 16'lı 149,50 TL

Komili Sıvı Sabun 64,50 TL

Duru Katı Sabun Zeytinyağlı İlk Hasat 4x150 g 79 TL

Newgen Micellar Temizleme Suyu 59 TL

Newgen Yüz Bakım Kremi 59 TL

4'lü Deniz Yıldızlı Toka Seti 75 TL

Kırlent Kılıfı 195 TL

Plaj Hasırı 119 TL

Deniz Kabuklu Mum 99,75 TL

İstiridye Kabuğu Masa Lambası 399 TL

Cuma'dan itibaren geliyor

12 Temmuz'dan itibaren gelecek ürünlerin sıralandığı liste ise şu şekilde:

Buffalo elektrikli dağ bisikleti 29,999 TL

Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL

RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet 3.999 TL

Plenty Pasta Cila 59 TL

Plenty Koltuk Ve Halı Temizleyici 500 ml 39 TL

Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml 39 TL

Plenty Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 34 TL

Senna televizyonlar 6,999 TL'den başlayan fiyatlarla

Senna 42 İnç Full Hd Google Tv 6.999 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.999 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL

Nautıca Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL

Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL

Elektronik Su Pompası Hp52 99 TL

Kumtel Usb Mini Fan 179 TL

Kumtel Şarjlı El Fanı 129 TL

İbrik Mozaik Lamba Ml01 999 TL

Gaz Lambası 199 TL

Balon dekorasyon seti 179 TL

Oyuncak Çek Bırak Ejderha 129 TL

Piccolo Mondi Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak 99 TL

Balon Dekorasyon Seti 179 TL

Articolo Büyük Fotoğraf Albümü 129 TL

Polly Moda Aksesuarlı Oyun Setleri 179 TL

Articolo Küçük Fotoğraf Albümü 99 TL

Oyuncak Helikopter 69 TL

Oyuncak Jip Seti 149 TL

PS4 Oyun konsolu 11,999 TL

Polosmart Akıllı Saat Pssw20 449 TL

Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL

Polosmart Tws Kulaklık 329 TL

Polosmart Gamıng Kulaklık Standı 349 TL

Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 3.5 Jack 349 TL

Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL

Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL

Polosmart Tws Gamıng Kulaklık 379 TL

Polosmart Gamıng Klavye Pgs201 299 TL

Polosmart Gamıng Klavye Mini Pgs202 199 TL

Polosmart Gamıng Masaüstü Mikrofon Pgs402 325 TL

Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy Pgs307 249 TL

Polosmart Gaming Mouse Pgs301 159 TL

Polosmart Gamıng Mouse + Mouse Pad Pgs303 179 TL

Polosmart Gaming Mouse Pgs302 299 TL

Polosmart Gaming Mouse Pad Pgs305 179 TL

Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Orta Boy Pgs306 179 TL

Polosmart Gamıng Mouse Pad Pgs304 109 TL

Polosmart Gamıng Masaüstü Speaker Pgs403 469 TL

Polosmart Tv Arkası Led Aydınlatma Pgs405 149 TL

Polosmart Duvar Petek Led Ambians Aydınlatma Pgs406 299 TL

Polosmart Usb Çoklayıcı Pgs407 119 TL

Masa örtüsü 89 TL

Şapka Erkek 139 TL

Merserize Şapka Kız Çocuk 119 TL

Kulaklı Şapka Çocuk 159 TL

Askılı Şort Takım 175 TL

Hambez Şort 139 TL

Masa Örtüsü 89 TL

Demlematik 22,50 TL

Çaydanlık 599 TL

Rendeli Karıştırma Kabı 499 TL

Colorina 1-Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL

Colorina 2-Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

Colorina 3-Altın Rimli 3’lü Cam Kase 75 TL

Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti 249 TL

Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 119 TL

Chef's Krep Tava 199 TL

Benante Dondurma Kaşığı 75 TL

LAV Renkli Dondurmalık 79 TL

LAV Eda Çay Bardağı 6'lı 89 TL

LAV Salata Kasesi 2'li 99 TL

Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı 119 TL

Okyanus Home Un Eleği 39,50 TL

Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 129 TL

Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 109 TL

Pasta Süsü Çeşitleri 29 TL

Cam 6'lı Çay Kaşığı 22,50 TL

Pasta Sıvama Standı 79 TL

Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 39 TL

Meybuz Kalıbı 34,50 TL

Krema Pompası 39,50 TL

Kare tepsi borcam 225 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 259 TL

Kare Tepsi Borcam 225 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 11 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL