BİM, 21 Ocak tarihinden itibaren mağazalarında satışa sunacağı geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor. Özellikle cilt bakım ürünleri konusunda uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için, çeşitli makyaj ve bakım ürünleri raflardaki yerini alacak. Çocuk makyaj setinden kağıt yüz maskesine, dudak nemlendiricisinden gözaltı serumuna kadar birçok ürün, kaliteli ve bütçe dostu alternatifler sunuyor. Ayrıca gıda ve atıştırmalık ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok ihtiyaca yönelik ürün de mağazalarda satışa çıkacak. 21 Ocak’tan itibaren BİM’deki bu fırsatlar, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte 21 Ocak BİM aktüel ürünleri…

21 Ocak BİM aktüel ürünleri

Nohut 2,5 kg: 118 TL

Margarin paket: 59,50 TL

Mısır yağı 5 L: 279 TL

Köftelik bulgur: 50 TL

Mısırlı ton balığı: 39,50 TL

Kırmızı mercimek: 93 TL

Beyaz sirke 5 L: 79,50 TL

Ekonomik pilavlık pirinç: 158 TL

Haşlanmış bakliyat çeşitleri: 22,50 TL

Barbekü sos: 69,50 TL

Makarna çeşitleri: 24,75 TL

Reçel çeşitleri: 37,50 TL

BİM’de çikolata ve atıştırmalık çeşitleri

Sütlü çikolata Toblerone: 55 TL

Vanilya dolgulu kurabiye: 55 TL

Milka kakaolu fındık kreması: 119 TL

Sütlü Almaya çikolatası: 29,50 TL

Hindistan cevizli mini kek: 34 TL

Çekme helva: 49,50 TL

Bitki ve meyve çayı çeşitleri: 29,50 TL

BİM’de cilt bakım ürünleri

Çocuk makyaj seti: 279 TL

Kağıt yüz maskesi: 39,50 TL

Kalem şekilli lipgloss: 139 TL

Vaseline dudak nemlendirici: 75 TL

Glitterlı jel yüz bakım maskesi: 75 TL

Maskara: 99 TL

Lip gloss: 105 TL

Gözaltı serumu: 99 TL

Bebek bezi: 229 TL

16’lı kağıt havlu: 129 TL

Silikon led aydınlatma: 275 TL