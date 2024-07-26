Katılım 30 Endeksi, faiz hassasiyeti olan yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bir endeks. Bu endekste yer alan şirketler arasında BİM, yıllık yüzde 219 prim yaparak zirveye yerleşti. Sanayi sektörünün büyük oyuncuları ise yüzde 48 ortalama getiri sağladı.

Katılım endekslerinin önemi

Katılım endeksleri, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için büyük önem taşıyor. BIST Katılım 30 Endeksi, BIST Katılım Tüm Endeksi'nde yer alan ve işlem hacmi ile fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek şirketlerden oluşuyor. Bu nedenle, bu endekste yer alan şirketler genellikle Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında bulunuyor.

Getiride öne çıkanlar

Son bir yıl içerisindeki getiri oranları, yatırımcıların geçmiş performanslara göre gelecekteki potansiyel kazançları hakkında fikir sahibi olmalarına olanak tanır. BİM, yüzde 219,14 getiri ile listenin zirvesinde yer alırken, Sasa son bir yılda yüzde 23,52 geriledi. Bu, yatırımcıların doğru seçimler yaparak yüksek kazançlar elde edebileceğini gösteriyor.

Sektörde ağırlığı en yüksek hisseler

Endeksteki her bir hissenin ağırlığı, endeksin genel performansını belirleyen önemli bir faktördür. BİM Mağazalar yüzde 10,95 ile sektör endeksinde en yüksek ağırlığa sahip hisse olarak öne çıkarken, onu yüzde 10,34 ile Ereğli Demir Çelik ve yüzde 9,44 ile Türk Hava Yolları takip ediyor. Bu hisselerin endeks üzerindeki etkisi büyük.

F/K oranında dikkat çekenler

Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, yatırımcıların bir hissenin değeri hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olan önemli bir göstergedir. Bu oran, hisse senedinin fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranını gösterir. Listede F/K oranı en yüksek olan hisse Aselsan. Şirketin F/K oranı 29,65, bu da yatırımcıların hisseyle ilgili beklentisinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Türk Hava Yolları'nın F/K oranı ise 2,54. Şirketin piyasa değeri, oluşan yıllık kârının sadece 2,5 katı.