Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevresel projelerine bir yenisini daha ekledi. Ecording iş birliğiyle hayata geçirilen projede, ecoDrone teknolojisi kullanılarak 2,5 milyon ağaç tohumu doğayla buluşacak.

BİM’den çevre ve toplum yararına örnek proje

BİM, çevre dostu yaklaşımını yalnızca operasyonel süreçlerle sınırlı tutmayarak, tüketiciyle buluşan ürünleri aracılığıyla da sürdürülebilirliği destekliyor.

Yeni proje kapsamında Muğla Marmaris’te, 45 futbol sahası büyüklüğünde (yaklaşık 31 hektar) bir alanda tohumlama yapılacak. Bu girişim, biyoçeşitliliğin korunması ve bozunmuş ekosistemlerin yeniden canlandırılması açısından büyük önem taşıyor.

Projede ayrıca, iklim krizi etkilerinin yoğun hissedildiği bölgelerde yaşayan kadınların tohum işleme süreçlerine dahil edilmesiyle, yerel istihdamın güçlenmesi de hedefleniyor.

“Dost’tan Doğaya” hareketiyle müşteriler de katkı sağlayacak

Proje için özel olarak tasarlanan Dost Süt ürünleri, “Dost’tan Doğaya” mottosuyla 14 Ekim 2025 itibarıyla raflarda yerini alacak.

Tüketiciler, ürün üzerindeki QR kodlarını okutarak projeye ait tohum takip sistemine erişebilecek; tohumların doğaya ekilmesinden filizlenmesine kadar tüm süreci adım adım takip edebilecek.

BİM Ticaret Başkanı Umut Baba: “Sürdürülebilirlik tüm faaliyetlerimizin parçası”

BİM Ticaret Başkanı Umut Baba, proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sürdürülebilirliği sadece bir hedef olarak değil, tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu projeyle hem doğaya hem de topluma uzun vadeli katkılar sunuyoruz. Ürünlerimiz aracılığıyla müşterilerimizi de bu sürece dahil ederek, birlikte daha yeşil bir geleceğe adım atıyoruz."

Türkiye’nin orman geleceğine 2,5 milyon yeni nefes

Ecording’in geliştirdiği ecoDrone teknolojisi, ağaçlandırma faaliyetlerinin ulaşılması zor alanlarda bile etkili bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Projeyle birlikte doğaya kazandırılacak 2,5 milyon ağaç tohumu, Türkiye’nin orman varlığının artırılmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye doğrudan katkı sağlayacak.