Bim'de bu Cuma, teknoloji ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, tekstil ürünlerinden çeşitli fırsatlara kadar geniş bir ürün yelpazesi müşterilerle buluşacak. İşte BİM'in 9 Ağustos aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve indirimli fiyatları.

Teknoloji ve ev eşyası meraklılarına!

Bu haftanın BİM aktüel kataloğu, teknoloji meraklıları ve ev eşyası ihtiyacı olanlar için cazip fırsatlar sunuyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında katlanabilir elektrikli bisikletler ve cam ankastre set dikkat çekiyor.

İşte 9 Ağustos'ta BİM mağazalarında yer alacak bazı indirimli ürünler:

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 21.975 TL

21.975 TL Dijitsu 65'' UHD Google TV: 17.300 TL

17.300 TL Dijitsu 55'' Ultra HD Google TV: 12.975 TL

12.975 TL Senna 43'' Frameless Full HD Google TV: 6.775 TL

6.775 TL Senna 32'' HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4.200 TL

4.200 TL Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.000 TL

17.000 TL Nautica TWS Kulaklık: 349 TL

349 TL Nautica Bluetooth Speaker: 529 TL

529 TL Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker: 499 TL

Alışveriş severler için kaçırılmayacak fırsatlar

Bu hafta BİM'de sunulacak fırsatlar, teknoloji ürünleri ve elektrikli ev aletleriyle dikkat çekiyor. Kataloğu detaylı inceleyerek, indirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz.