BİM, 18-24 Aralık tarihleri arasında düzenlediği indirim kampanyasıyla, tüketicilerine cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta, özellikle çay, et ürünleri, helva çeşitleri ve atıştırmalıklar öne çıkıyor. Yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar BİM raflarında yerini aldı. Siyah çaydan dana sucuklara, sade helvadan meyve dolgulu bisküvilere kadar geniş bir ürün yelpazesi, alışverişi daha keyifli hale getirecek. BİM'in 18-24 Aralık dönemindeki fırsatları, ev alışverişlerini daha hesaplı hale getiren seçeneklerle dolu.

BİM fırsat ürünleri

Siyah çay Doğu Karadeniz: 179 TL

Karadeniz siyah çay: 144,50 TL

Siyah çay demlik poşet: 69,50 TL

Sosis piliç: 52,50 TL

Salam piliç: 69,50 TL

Sucuk piliç dilimli: 57,50 TL

Sucuk piliç kangal: 35 TL

Sucuk dana evlik: 169 TL

Çilek jöleli tart kek: 45 TL

Mısır konservesi: 25 TL

Sade helva: 46,50 TL

Kakaolu helva: 46,50 TL

BİM’de atıştırmalık ürünler

Sandviç: 22,50 TL

Meyve dolgulu granüllü bisküvi: 3,75 TL

Bitter çikolatalı kek: 7,50 TL

Meyveli kek: 5,75 TL

Bitter çikolatalı gofret: 15,50 TL