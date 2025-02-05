BİM, 28 Şubat 2025 tarihine kadar seçili televizyonlarda büyük indirimler sunarak, televizyon almak isteyenleri heyecanlandırıyor. Hem uygun fiyatlı hem de yüksek kaliteli seçeneklerle, evde sinema keyfi yapmak isteyenler için mükemmel fırsatlar sunuluyor. Senna'nın HD ve Full HD televizyonlarından, TCL'in 4K Ultra HD Google TV modeline kadar farklı bütçelere hitap eden seçenekler, teknoloji tutkunlarını bekliyor. Bu fırsatları kaçırmadan evinizin konforunda yeni bir televizyonun tadını çıkarabilirsiniz.

BİM'de televizyon indirimleri

Senna 32 İnç HD ready uydu alıcılı TV: 3.925 TL

Senna 43 inç Full HD freamless google LED TV: 7.490 TL

TCL 55 inç 4K ultra HD google TV: 16.990 TL