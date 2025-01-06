14 Ocak 2025’te BİM, temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli fiyatlar sunarak alışveriş tutkunlarını sevindiriyor. Bu tarihteki aktüel ürünler arasında sıvı çamaşır deterjanından, şampuana, yoğurttan tereyağına kadar pek çok üründe cazip fırsatlar yer alıyor. BİM, hem ev ihtiyaçlarınızı karşılamak hem de mutfağınıza lezzet katmak isteyenlere yönelik birçok ürün sunarak, 14 Ocak’ta alışverişlerinizi daha ekonomik hale getiriyor. İşte 14 Ocak BİM aktüel ürünleri…

14 Ocak BİM aktüel ürünleri

Sıvı çamaşır deterjanı: 129 TL

Şampuan: 39 TL

Konsantre çamaşır yumuşatıcısı: 129 TL

Fön suyu: 99 TL

Maskara: 199 TL

WC Blok: 97,50 TL

16’lı tuvalet kağıdı: 85 TL

Yoğun kıvamlı çamaşır suyu: 148,50 TL

Toz deterjan renkliler ve beyazlar 10 kg: 295 TL

Sıvı bulaşık deterjanı: 117,50 TL

Bulaşık makinesi kapsül: 199 TL

Yüzey temizlik havlusu: 78,50 TL

BİM’de gıda ürünleri

Yarım yağlı yoğurt 5 kg: 149 TL

Tereyağı 1000 g: 295 TL

Ballı kaymak: 52,50 TL

Ballı & propolisli pastörize süt: 37,50 TL

Salep: 49,50 TL

Bütün piliç: 69 TL

Piliç çıtır filetom: 85 TL

Dana kangal sucuk: 169 TL

İçli köfte gurme: 68,50 TL

Hindi salam: 39 TL