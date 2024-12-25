BİM, 25-31 Aralık 2024 tarihleri arasında ev ihtiyaçlarınızdan atıştırmalıklara kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler sunuyor. Çamaşır bakımı için Peros toz deterjan ve Domestos çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerini uygun fiyatlarla alabilirsiniz. Ayrıca, pratik atıştırmalıklar ve lezzetli bisküviler, tatlı krizlerinizi çözmek için BİM’de! Ülker Taç kraker, Eti Nero bisküvi ve Luppo çikolatalı kek gibi ürünler, ekonomik fiyatlarla sofralarınıza lezzet katacak. Bu hafta, BİM’de fırsatları kaçırmayın. 25-31 Aralık BİM indirimli ürünler kataloğunu takip edin.

BİM indirimli ürünler

Peros toz deterjan 8 kg: 249,75 TL

Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu: 124,75 TL

Dakota çekirdek: 49,50 TL

Ülker taç kraker: 23 TL

Luppo çikolatalı sandviç kek: 42,50 TL

Knorr bulyon çeşitleri: 29,75 TL

Bezelye: 28 TL

Barbunya pilaki: 27,50 TL

Lavaş & tortilla: 38,50 TL

Eti Nero kakaolu kremalı bisküvi: 37,50 TL

Bisclata mood çikolatalı krema dolgulu bisküvi: 32,50 TL

Ülker Albeni karamelli bar: 9 TL